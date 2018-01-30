طريقتان تمكنك من قراءة رسالة ” فيسبوك ماسنجر ” دون علم مرسلها

أماني الغامدي(صدى):

طرح موقع ” تيك أدفايزور ” التقني المتخصص، طريقة يمكن من خلالها قراءة رسائل تطبيق ” فيسبوك ماسنجر ” والإطلاع عليها دون أن يظهر أن متلقي الرسالة قام بقرأتها.

وأوضح الموقع أن الطريقة التي تمنع ظهور العلامة الزرقاء التي تدل على قراءة الرسالة تتمثل في مجموعة من الخطوات، كالتالي:

– ضع هاتفك على وضع الطيران، أو أغلق خدمة الإنترنت على هاتفك.

– اذهب إلى تطبيق ” فيسبوك ماسنجر ” وافتح الرسالة المرادة.

– اخرج من التطبيق بمجرد قراءة الرسالة المرغوب فيها.

– ألغِ وضع الطيران وأدخل خدمة الإنترنت إلى هاتفك، من دون فتح التطبيق مجددًا.

كما وفر وسيلة أخرى لمستخدمي متصفحي ” جوجل كروم ” و” موزيلا فاير فوكس “، والتي تتطلب إضافة وتحميل أداة Unseen for Facebook، والتي تمكن أي مستخدم قراءة أي رسالة من دون ظهور ” العلامة الزرقاء “.

وكان التطبيق التابع لشبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” طرح تقنية منذ مدة تظهر ما إذا كان متلقي الرسالة قرأها أن لا، ما أزعج الكثير من المستخدمين، ، حيث يرغب البعض في قراءة الرسائل من دو أن يظهر ذلك؛ لتجنّب الردّ في الوقت الحالي على تلك الرسائل.