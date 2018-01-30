بالفيديو.. أسد يصافح كلب في محبة

مكسيكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل لأسد يصافح كلب في محبة .

وأظهر مقطع الفيديو ، الأسد وهو يتحرك باتجاه الكلب، الذي يهز ذيله في أريحية واطمئنان، ثم يقوم الأسد برفع الساق الأمامية اليمنى للكلب لفترة وجيزة، ويربت عليها بود وعاطفة صادقة في مشهد لا يمكن تصديقه.

وفي تعليق على الفيديو روت مؤسسة بلاك جاغوار وايت تايغر BJWT، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها المكسيك ، قصة الأسد والكلب ” ميكي وكاميلا ”

واشارت المؤسسة أن ميكي، وهو أسد ذكر كامل النمو، كان يحتفظ به أحد الأشخاص بشكل غير قانوني داخل إحدى البنايات، إلى أن تم إنقاذه بواسطة مؤسسة BJWT في أكتوبر 2016، ومنذ ذلك الحين، تم حضانة وتربية ميكي برفقة الكلب كاميلا منذ الصغر، حيث ترعرعا معا وكبرا بداخل قفص واحد.