” خنساء اليمن ” تفقد 5 من أبنائها في الحرب مع مليشيات الحوثي

فهمي محمد(صدى):

تكررت حكاية ” الخنساء ” المرأة التي فقدت أبنائها الأربعة، بموقعة ” القادسية ” في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، من جديد في مدينة ” تعز ” اليمنية، حيث فقدت الحاجة دولة ثابت البصري، خمسة من أبنائها دفعة واحدة؛ لتحرير وطنها من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الناشطة حياة الذبحاني، أنه حينما ودعت الأم خامس أبنائها ” موسى ” ، كانت تطاول بعنقها ووجها نحو السماء تدعو الله شامخة برأسها وتقول: ” يا رب تقبلهم وخذ منهم لدينك وتعز، اللهم ارضى عني فإني راضية ” .

كما زار وكيل محافظة ” تعز ” عبد القوي المخلافي، أمس الإثنين، الأم ليعزيها ووصفها بـ ” العظيمة ” قائلًا : ” التاريخ يُعيد نفسه بمثل هذه النماذج من التضحيات، وسيسجل التاريخ لهذه المرأة عنوانًا في التضحية والفداء ” .

يُذكر أن الحاجة دولة ثابت الصبري، قدمت خمسة من أبنائها ” رياض – طه – كمال – موسى – مرتضى ” ، في معركة الدفاع عن اليمن من مشروع إيران ووكلائها الحوثيين، كما أن حفيدها أنور الطفل صاحب الثلاثة أعوام قتلته قذيفة حوثية، ليصبح عدد من فقدتهم 6 من فلذات كبدها.