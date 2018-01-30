  • الثلاثاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو ” السومة ” يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل موقعة الشباب

بالفيديو ” السومة ” يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل موقعة الشباب

بالفيديو ” السومة ” يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل موقعة الشباب
نواف السالم(صدى):

دعا مهاجم الأهلي عمر السومة، الجماهير لدعم الفريق في مواجهة الشباب المقرر إقامتها،اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.

ونشر ” السومة ” عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو؛ طمان من خلاله الجماهير على حالته الصحية، مشيرًا إلى تحسن إصابته.

وقال ” السومة ” : ” أتمنى من جماهيرنا العظيمة الحضور لدعم الراقي أمام الشباب، لا تبخلوا على فريقكم فهو يحتاج إليكم”.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *