بالفيديو ” السومة ” يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل موقعة الشباب

نواف السالم(صدى):

دعا مهاجم الأهلي عمر السومة، الجماهير لدعم الفريق في مواجهة الشباب المقرر إقامتها،اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.

ونشر ” السومة ” عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو؛ طمان من خلاله الجماهير على حالته الصحية، مشيرًا إلى تحسن إصابته.

وقال ” السومة ” : ” أتمنى من جماهيرنا العظيمة الحضور لدعم الراقي أمام الشباب، لا تبخلوا على فريقكم فهو يحتاج إليكم”.