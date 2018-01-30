بالفيديو ” السومة ” يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل موقعة الشباب
دعا مهاجم الأهلي عمر السومة، الجماهير لدعم الفريق في مواجهة الشباب المقرر إقامتها،اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.
ونشر ” السومة ” عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو؛ طمان من خلاله الجماهير على حالته الصحية، مشيرًا إلى تحسن إصابته.
وقال ” السومة ” : ” أتمنى من جماهيرنا العظيمة الحضور لدعم الراقي أمام الشباب، لا تبخلوا على فريقكم فهو يحتاج إليكم”.
عمر السومه لجماهير #الأهلي:
شكراً على مشاعركم الطيبة تجاهي..
والفريق يحتاج دعمكم وحضوركم..@omaralsomah #الأهلي_الشباب
كونوا على الموعد.. pic.twitter.com/HAQ7yJ0LWJ
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 29, 2018
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