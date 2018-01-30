بالصور.. الفضلي يجدد دعوة المستثمرين للاستفادة من الفرص الموجودة في المجال الزراعي

سعيد العجل(صدى):

جدد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الدعوة للمستثمرين في المجال الزراعي الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تدعمها الوزارة من خلال تاجير الاراضي ويدعمها صندوق التنمية الزراعية من خلال تقديم القروض التي من ابرزها مشاريع قطاع الاستزراع السمكي والبيوت المحمية ومشاريع الدواجن وهي مشاريع غير مستهلكة للمياه والمملكة تعاني من شح في مواردها المائية.

جاء ذلك خلال تدشنه مساء أمس الاثنين مصنع المخللات بشركة الجوف الزراعية وافتتحه لمشروع البيوت المحمية، كما دشن معاليه مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية واعضاء مجلس ادارة الشركة.

وحث المهندس الفضلي الشركة بالاستفادة من هذه الفرص وتوسيع نشاطها في المناطق ذات الكثافة السكانية مباركاً توجه الشركة في البيوت المحمية ومشروع انتاج الخضار في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية .

فيما بين العضو المنتدب والمدير العام للشركة الجوف الزراعية عبدالعزيز بن محمد الحسين ان الشركة حققت تطوراً وتنوعاً في مصادر الدخل وتعدد انشطتها بين الزراعي والتصنيعي والريادة في تبني التوجة الذي انتهجت وزارة البيئة والمياه والزراعة تجاه وقف الهدر في استخدام المياه والمحافظة عليها في خطة التحول الوطني2030 فقد التزمت الشركة بوقف زراعة الاعلاف والحبوب المستنزفة للمياه والتحول الى كفاءة الانتاج الاقل استهلاك للمياه واستخدام احدث التقنيات لتفعيل كفاءة الري بالابتكارات الحديثة.

وأوضح الحسين ان مصنع المخللات الذي انشأته الشركة على مساحة 7000 متر مربع بتكلفة قاربت (10.000.000) ريال بالاستعانة بأكبر الشركات الاستثمارية في هذا المجال، يحتوي على أحدث الماكينات المتخصصة في إنتاج الزيتون المخلل العضوي ، ويقدر انتاجية المصنع بـ( 400) طن ومن المتوقع ارتفاع الانتاج في المستقبل ليصل ( 1000) طن زيتون مخلل عضوي ، وينتج المصنع أشكال مختلفة من الزيتون العضوي بنوعيه الأخضر والأسود وبأحجام مختلفة وبعبوات زجاجية ومعدنية التي روعي بها الالتزام بأعلى مواصفات الجودة العالمية وسيتم بمشيئة الله مستقبلا إنتاج إصناف أخرى من المخللات لتغطية احتياج السوق المحلي وتلبية رغبات المستهلكين .

وأضاف العضو المنتدب والمدير العام للشركة ان مشروع البيوت المحمية يشتمل على 450 بيت محمي بلاستيكي مكيف لإنتاج محاصيل الخضار المختلفة العضوية وتقدر انتاجيتها 2500 طن سنوياً وتبلغ اجمالي تكلفته (12.000.000) ريال.

واشتمل مشرع انتاج الخضار في البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية على 25 صالة مكيفة تبلغ اجمالي المساحة على (130.000) متر مربع تعمل بأحدث نظم الزراعة الحديثة المتقدمة ومن المتوقعة انتاجية (4000) طن سنوياً بأسلوب الزراعة العضوية.