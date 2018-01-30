المبلغ عن فضيحة المنشطات الروسية يؤكد علم بوتين بها

موسكو(صدى):

أكد المبلغ عن فضيحة المنشطات الروسية، الرئيس السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، جريجوري رودتشينكوف، أمس الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على علم بممارسات الانتشار الممنهج للمنشطات بين الرياضيين الروس خلال دورتي 2008 و 2012 الأولمبيتين.

ويُذكر أن ” رودتشينكوف ” ، صرح لصحيفة نيويورك تايمز في 2016، بأن جهاز المخابرات الروسي نظم برامج تتضمن تبديل عينات سحبت خلال أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي، للتستر على حالات منشطات للرياضيين الروس.