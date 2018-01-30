5 أطعمة يجب أن تقدم طازجة

متابعات(صدى):

يستخدم الكثير من الأشخاص وخاصةً ربات المنزل الأطعمة والمأكولات المعلبة لتوفير الوقت في الطهي والتحضير، على الرغم أن المأكولات الطازجة هي الأفضل من النواحي الصحية، إلا أننا أصبحنا نستسهل الأمور لتوفير الوقت و نستعين بالمأكولات المعلبة.

مع العلم أن جميع أنواع الأطعمة المعلبة غير صحية علي الإطلاق، فبعضها يحتوي مواد غير مرغوبة، كما أنها تفقد الكثير من قيمتها الغذائية عند الطهي ولا يحصل الأشخاص علي القيمة الغذائية كاملة.

ولذلك أوصي الأطباء بالامتناع عن شراء أطعمة معينة معلبة، حيث أنها يجب أن تُقدم طازجة وهي:

الفاصولياء: قد تكون الفاصولياء المحضرة مسبقاً والمعلبة مغذية، لكنها تحتوي كمية كبيرة من الملح المستخدم لحفظها، لذلك يفضل تحضير وطبخ الفاصولياء طازجة في المنزل، وإذا كنت مضطراً لشرائها معلبة، يفضل شطفها وغسلها بالماء قبل تناولها، حيث يساعد ذلك على تخفيض ما بين 9 و13% من كمية الصوديوم.

التوت: فعندما تُعلب الفواكه والخضروات، تنخفض نسبة الفيتامين سي بشكل حاد، وبالنسبة للتوت والفرولة،حيث أن الطازجة منها تحتوي على ضعفي نسبة فيتامين سي من المعلبة.

السبانخ: تنخفض نسبة فيتامين سي في السبانخ إلى النصف تقريباً عند تعليبه، كما أن الغلي قبل التعليب، يقلل من نسبة المواد المغذية داخل الأطعمة.

الطماطم: يمكن أن يؤدي محتوى الحموضة العالية للطماطم، إلى تسرب مادة بي بي أي إلى الطعام، وهي مادة كيماوية سامة مرتبطة بالتشوهات التناسلية والآثار العصبية والسرطان والعدديد من الأمراض الأخرى.

الأناناس: الأناناس الطازج يمكن أن يحتوي على حوالي 20 ميلي غرام من فيتامين سي لكل 100 غرام، في حين تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 5 ميلي غرام فقط في الأنانس المعلب.