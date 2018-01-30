المشي الصباحي لمدة ساعة يوميا له 7 فوائد صحية مهمة

نيويورك(صدى):

يُعد المشي من أهم و أكثر الرياضات رواجاً بين الناس، وذلك لسهولة ممارسته ولما له من فوائد كثيرة على الصحة النفسية والجسدية, خاصة المشي الصباحي لأنه يساهم بشكل فعال في الحفاظ على الصحة والنشاط، وتجنب الإصابة بالأمراض التي تنجم عن قلة الحركة والكسل.

كما أثبتت احدي الدراسات الأمريكية أن المشي مفيد خاصةً لكبار السن، لأنه يؤخر أمراض الشيخوخة ويعزز أنشطة الخلايا الدماغية، بالإضافة إلى 7 فوائد صحية هائلة وهي:

تزويد الجسم بطاقة تكفي الإنسان طوال اليوم، كما أن الطاقة التي يقدمها المشي الصباحي اليومي للجسم تحفز الدماغ وتشجع الإنسان على إنجاز مهامه دون تردد .

ويمنح المشي الصباحي طاقة روحية وذهنية متجددة تساعد المرء على التفكير المبدع والخلاق، ويساهم في رفع روحه المعنوية، وتعزيز ثقته بنفسه.

بالإضافة إلى أن المواظبة على المشي الصباحي اليومي تساعد على حرق دهون الجسم وتخفيف الوزن الزائد، كما يساعد المشي في الصباح الباكر على التقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب التي عادة ما تأتي من الكسل وتكدس الدهون والشحوم في الجسم.

وأخيرًا فإن المشي الصباحي يعزز الرغبة في العمل والتواصل مع الآخرين بطريقة ودية، الأمر الذي يزيد من فرص تكوين صداقات جديدة عميقة، كما يمنح وقتاً للمرء للتفكير والتخطيط لمهامه اليومية.