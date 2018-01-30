أمانة حائل تضبط أكثر من 30 طن زيت زيتون في إحدى المستودعات المخالفة

علي العنزي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية شمال المدينة, مستودع مخالف تديره عمالة لا تحمل شهادات صحية عثر بداخله على كميات كبيرة من جوالين زيت الزيتون المستورد بكميات تزيد عن 30 طن بالإضافة لكمية مخللات تزيد عن 200 كيلو كانت معدة لإعادة التعبئة والتوزيع وتم التحفظ عليها وإغلاق المستودع المخالف وتسليم العمالة للجهات المختصة.

وأوضح رئيس بلدية شمال حائل نشمي العنزي, أن الفرق الرقابية ضبطت احد المستودعات غير النظامية في الأحياء الشمالية لمدينة حائل الذي يقوم باستيراد زيت الزيتون والمخللات من إحدى الدول المجاورة ويتم إفراغها بأواني خاصة ليتم إعادة تعبئتها بجوالين وعلب جديدة تحت مسمى منتج داخلي في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الاشتراطات الصحية ولا يحمل العاملين فيه أي شهادات صحية, وذلك بغرض التربح غير المشروع وعلى الفور تم إغلاق المستودع والتحفظ على الكميات الموجودة فيه وتم إحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق اللوائح والأنظمة لمثل هذه المخالفة الصريحة.

وأكد رئيس بلدية شمال المدينة أن فرق الرقابة الصحية مستمرة في جولاتها على الأسواق التجارية ومحلات المواد الغذائية والخضار وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتي تقدم وجباتها بصفه يومية كالمطاعم والمخابز والبوفيهات ومحلات الحلويات والعصائر وذلك حرصاً على الصحة العامة, مضيفاً أن الأمانة خصصت الرقم ( 940 ) لتلقي ملاحظات وشكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة حيث يعمل الموظفون لمتابعة وتسجيل الملاحظات وإبلاغ المختصين بها لمعالجتها أول بأول.