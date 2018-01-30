بالصور.. سيدة تعتدي على زوجها بوحشية قبل ظهورهما ببرنامج تليفزيوني

موسكو(صدى):

أقدمت إمرأة روسية على الاعتداء على زوجها ، بالضرب المبرح ، ما أسفر عن إصابته بوجهه ونزف من فمه وأنفه ، أثناء تواجدهما في كواليس أحد البرامج التليفزيونية .

وكانت المرأة في طريقها لتصوير حلقة من برنامج تليفزيوني روسي عن المشكلات العائلية قبل أن تبدأ بالاعتداء على زوجها، حيث حاول الموجودون تفريقهما.

وعلى الرغم من جهود فريق العمل، تمكنت الزوجة من ضرب الزوج بحقيبة يدها وتركته بإصابات خطيرة.

وأكدت وسائل إعلام روسية ، أن الطرفين كانا سيناقشان مشكلتهما أمام قاضية، وعندما سألته الأخيرة عن سبب جروحه، كذب وقال إنه تعثر وسقط على وجهه قبل بدء التصوير.