” الحكومة الألمانية ” تندد باختبارات عوادم سيارات على البشر والقرود

برلين(صدى):

انتقدت الحكومة الألمانية، اختبارات مولتها شركة صناعات سيارات ألمانية، قائلة: ” مثل هذه الاختبارات لا يمكن تبريرها ” ، حيث جاء ذلك على خلفية إشارة تقارير ووسائل إعلام ألمانية، إلى أن هذه الاختبارات شملت استنشاق البشر والقردة لعوادم وقود الديزل.

وفي هذا السياق، قال ستيفن شيبيرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن الاختبارات على القردة أو على البشر لا يمكن تبريرها أخلاقيًا بأي صورة.

كما أعربت وزيرة البيئة باربرا هندريكس، عن صدمتها من موافقة العلماء على إجراء هذه الاختبارات، واصفة إياها بأنها ” مقيتة ” ، فيما ردت شركة ” فولكسفاغن ” بتغريدة لها على موقع ” تويتر ” : ” أن الشركة تنأى بنفسها بوضوح عن كافة أشكال الإساءة للحيوانات ” .

يُذكر أن ” فولكسفاغن ” قد تورطت في فضيحة استخدام برامج تقدم بيانات مغلوطة عن معدلات العوادم المنبعثة من السيارات، وفي علم 2015 اعترفت برامج تحايل في سيارات بالولايات المتحدة، حيث تظهر حركاتها أقل تلوثًا مما هو عليه في الحقيقة.