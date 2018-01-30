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قوات” الزبيدي ” تعاود الاشتباك مع القوات الرئاسية رغم الهدنة

قوات” الزبيدي ” تعاود الاشتباك مع القوات الرئاسية رغم الهدنة
فهمي محمد(صدى):

عادت الاشتباكات بين قوات عيدروس الزبيدي، وقوات الحماية الرئاسية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ قليل.

وأكدت مصادر يمنية، أن مليشيا الزبيدي، لم تلتزم باتفاق الهدنة الذي أجري، وبدأت بالاشتباكات.

وتحاول مليشيا الزبيدي، السيطرة على عدن والقصر الرئاسي، وإسقاط القيادة الشرعية لليمن برئاسة عبدربه منصور هادي، منذ الأحد الماضي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 12 دقيقة

احذروا العدو بثوب الصديق

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