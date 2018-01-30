بالفيديو.. وليد الفراج يعتذر للجزائريين ولاعب الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

اعتذر الإعلامي وليد الفراج للجزائريين وحارس الاتفاق الجديد الجزائري رايس مبولحي على خلفة سخريته من اسمه لصعوبته.

وقال الفراج في حلقة برنامجه ” أكشن يادوري ” أمس الاثنين إنه لم يقصد الإساءة للحارس الجزائري، مشيراً إلى أن الاسم كان صعباً ولم يكن متعوداً عليه.