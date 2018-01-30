بالفيديو.. وليد الفراج يعتذر للجزائريين ولاعب الاتفاق
اعتذر الإعلامي وليد الفراج للجزائريين وحارس الاتفاق الجديد الجزائري رايس مبولحي على خلفة سخريته من اسمه لصعوبته.
وقال الفراج في حلقة برنامجه ” أكشن يادوري ” أمس الاثنين إنه لم يقصد الإساءة للحارس الجزائري، مشيراً إلى أن الاسم كان صعباً ولم يكن متعوداً عليه.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج يعتذر للجزائريين ولاعب #الاتفاق رايس مبولحي: لم نقصد الإساءة ولكم كامل الاحترام والتقدير pic.twitter.com/qnKAFUYpZ8
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٣٠ يناير، ٢٠١٨
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