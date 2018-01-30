بالصور.. 6 مركبات من أفخم الأنواع لـ ” ترامب “.. منهم واحدة ذهبية
من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يمتلك ثروة ضخمة قدرت بـ 3.7 مليار دولار من قبل ” فوربس ” ، إضافة إلى المباني والفنادق واليخوت والطائرات والسيارات الفاخرة التي يملكها.وفي هذا السياق، ترصد ” صدى ” أبرز أنواع السيارات التي يقتنيها الرئيس الأمريكي، وهي:
1- ” رولز رويس “:
اقتنى ” ترامب ” نسخة سيلفر كلاود، موديل عام 1956، من سيارات ” رولز رويس ” ، ويتراوح سعر بيعها ما بين 28 إلى 120 ألف دولار.
2- ” لامبورجيني ” :
اقتنى ” ترامب ” لامبورجيني ديابلو عام 1997، التي لا يقل سعر بيعها عن 460 ألف دولار.
3- ” مرسيدس بنز “:
اقتنى ” ترامب ” طراز مايباخ من مرسيدس بنز، إضافة إلى النسخة ” إس 600 صالون “.
4- ” كاديلاك “:
اقتنى ” ترامب ” أكثر من نسخة من هذه السيارات، لعل أبرزها ” إسكالاد ” الرياضية.
5- ” تسلا “:
اقتنى ” ترامب ” رودستر السيارة الصديقة للبيئة، رغم كونه لا يعترف بهذا الأمر.
6- ” تشوبر ” الذهبية:
اقتنى ” ترامب ” هذه الدراجة النارية التي دخل في صناعتها الذهب عيار 24 قيراطاً.
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