بالصور.. 6 مركبات من أفخم الأنواع لـ ” ترامب “.. منهم واحدة ذهبية

واشنطن(صدى):

من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يمتلك ثروة ضخمة قدرت بـ 3.7 مليار دولار من قبل ” فوربس ” ، إضافة إلى المباني والفنادق واليخوت والطائرات والسيارات الفاخرة التي يملكها.وفي هذا السياق، ترصد ” صدى ” أبرز أنواع السيارات التي يقتنيها الرئيس الأمريكي، وهي:

1- ” رولز رويس “:

اقتنى ” ترامب ” نسخة سيلفر كلاود، موديل عام 1956، من سيارات ” رولز رويس ” ، ويتراوح سعر بيعها ما بين 28 إلى 120 ألف دولار.

2- ” لامبورجيني ” :

اقتنى ” ترامب ” لامبورجيني ديابلو عام 1997، التي لا يقل سعر بيعها عن 460 ألف دولار.

3- ” مرسيدس بنز “:

اقتنى ” ترامب ” طراز مايباخ من مرسيدس بنز، إضافة إلى النسخة ” إس 600 صالون “.

4- ” كاديلاك “:

اقتنى ” ترامب ” أكثر من نسخة من هذه السيارات، لعل أبرزها ” إسكالاد ” الرياضية.

5- ” تسلا “:

اقتنى ” ترامب ” رودستر السيارة الصديقة للبيئة، رغم كونه لا يعترف بهذا الأمر.

6- ” تشوبر ” الذهبية:

اقتنى ” ترامب ” هذه الدراجة النارية التي دخل في صناعتها الذهب عيار 24 قيراطاً.