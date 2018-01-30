فيديو.. عائض القرني يكشف عن ميوله الرياضية بعد اعتزاله السياسة

عادل الحربي(صدى):

كشف الداعية الشيخ عائض القرني، عن ميوله الرياضية، وذلك خلال مشاركته في أحدث حلقات برنامج ” صدى الملاعب ” الذي يقدمه الإعلامي، مصطفى الآغا، ويُعرض على قناة ” mbc ” .

وقال الشيخ أنه أحب رياضة كرة الطائرة في صغره ولم يعجب بكرة القدم، وذلك قبل أن يبتعد عن الرياضة؛ بسبب انشغاله بدراسته ومحاضراته ومطالعاته وسفره، ليعود إليها مؤخرًا عن طريق مدرب يشرف على التمارين مرتين في اليوم.

ونشر القرني، أمس الإثنين، تغريدة على حسابه الخاص على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا بها: ” يوصي الأطباء بالمشي دائمًا وهو أجمل رياضة في العالم، فتحرك وامشِ يذهب عنك الضغط والهم، فلا تترك المشي فيأتيك يوم لا تستطيع المشي أبداً ” .

وتابع ” القرني ” ، مغردًا: ” مع المشي والرياضة اذكر ربك لتجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد، وتخلص من عادة الجلوس الطويل الدائم لأنها ضد صحتك وسرورك وراحتك ” .

د. عائض القرني : سجود اللاعب شكرًا في الملاعب رسالة عالمية #صدى_الملاعب pic.twitter.com/OrWUeQWtTh — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ٢٩ يناير، ٢٠١٨