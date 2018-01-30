قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في شرق القدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة(صدى):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة اليوم، طالت 30 مواطنًا فلسطينيًا بينهم عدد كبير من الأطفال، وحوّلتهم عبر حافلة خاصة إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة في تصريح له، ” إن سلطات الاحتلال تحاول الانتقام من السكان ومعاقبتهم بسبب استمرار المواجهات في البلدة، لافتًا إلى الحصار العسكري المشدد الذي تُواصل فرضه على الأهالي، فضلاً عن وضع حاجز عسكري على مدخلها الرئيسي، وفرض إجراءات تفتيش استفزازية وبطيئة، والتدقيق ببطاقات المواطنين الفلسطينيين بحجة ما أسماه الاحتلال “البحث عن مطلوبين لدى أجهزته الأمنية “.

من جهة أخرى نفذت مجموعات من المستوطنين اليهود المتطرفين اليوم، جولاتهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن مجموعات من المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد وسط رقابة صارمة من حراس المسجد والمصلين لإحباط أي محاولة لإقامة طقوس فيه