” فورد ” تعتزم تصميم سيارة شرطة ذكية لرصد المخالفات المرورية

برلين(صدى):

كشفت شركة فورد العالمية، عن اعتزامها تصميم نوع جديد من سيارات الشرطة ذاتية الحركة، لرصد السائقين المخالفين للقوانين والأنظمة بسهولة.

وأوضحت الشركة، أن السيارة الجديدة ستختبئ خلف الأشجار والمباني المناسبة؛ لرصد المتجاوزين للسرعة والمخالفات المرورية والجرائم، سرياً.

وأشارت إلى أن السيارة ستتمكن من الاتصال بمركز سجلات السائقين المحليين عن طريق ربط النظام المتطور بها بقواعد بيانات أمنية في جميع أنحاء المنطقة، ومن ثم تسجيل المخالفات.