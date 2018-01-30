غدا.. القمر الأزرق العملاق يزين سماء المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن حالة الخسوف الكامل للقمر ستحل على المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم مشاهدته بشكل جزئي وواضح في شرق ووسط المملكة وقت شروق القمر، ويستمر نحو 50 دقيقة على الشرقية، و30 دقيقة على الوسطي، على أن تنتهي الظاهرة في الساعة 6:11 مساءً.

وأضاف أنه لن يتم مشاهدته بشكل ملفت على الشريط الساحلي الغربي ونواحيه كحقل المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة وأبها وجازان ونجران.