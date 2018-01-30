” حساب المواطن ” يرد على استفسارات المواطنين.. ويؤكد: التسجيل من أي هاتف

عادل الحربي (صدى):

يواصل برنامج حساب المواطن، خدماته إلى المستفيدين والرد على أسئلتهم واستفساراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ” خدمة العملاء “.

وأوضح البرنامج في مجمل إجاباته على أسئلة المواطنين، أنه يمكن التسجيل في البرنامج باستخدام أي رقم هاتف يعود إلى أي فرد من أفراد الأسرة، وليس ضروريًا أن يكون الرقم باسم المستفيد المباشر من الدعم، بشرط ألا يكون تم استخدامه مسبقًا في التسجيل من مستفيد آخر.

كما أكد أنه سيتم إعلان نتيجة دراسة الأهلية لاستحقاق الدعم قبل دورة الدفع المقبلة ” الدفعة الثالثة ” في 11 فبراير المقبل، مشددًا على ضرورة أن تتطابق معلومات الدخل أثناء التسجيل، فلا يكون الدخل المفصح عنه في البوابة الإلكترونية أقل من الدخل الوارد من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن أي مخالفة في معلومات الدخل المسجلة في البرنامج تفقد المواطنين حق الاستفادة من الدعم الحكومي، داعيًا المسجلين في البرنامج إلى مراجعة وتدقيق بياناتهم قبل الدورة المقبلة.