جامعة طيبة بالمدينة توقع اتفاقية شراكة مع جمعية الرعاية الصحية

علي القحطاني (صدى):

وقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة وجمعية الرعاية الصحية الخيرية أمس اتفاقية تعاون مشتركة لخدمة المجتمع بمنطقة المدينة المنورة, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية فريد الميمني.

وأوضح الدكتور السراني أن الاتفاقية التي تهدف إلى قيام الجامعة بإجراء الدراسات العلمية التي تحقق التنمية المستدامة للجمعية وتقديم خدمات تطوعية متنوعة وتفعّل رسالة الجامعة في الشراكة مع مؤسسات المجتمع في تقديم الخدمات المختلفة، تسعى للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لتقديم خدمات متنوعة لمجتمع المنطقة المدينة المنورة وكذلك تقديم الخبرات والإمكانات اللازمة، كما ستقدم الجامعة للجمعية الخيرية الاستشارات العلمية والخدمات التطوعية وإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعة للتدريب والتطبيق في الجمعية، مؤكدا أن الشراكة مع الجمعية تضمنت التعاون في تنسيق برنامج يساعد في توطين بعض الخدمات الطبية المتطورة في مختبرات الجامعة لخدمة القطاع الصحي إلى جانب تقديم دورات تدريبية معتمدة لمنسوبي القطاع الصحي ورفع كفاءة المتدربين.

من جهته أبان رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية فريد الميمني أن الاتفاقية ستطور من عمل الجمعية كما ستوسع من عملية التعاون والاستفادة من الخبرات والكوادر الصحية، موضحاً أن الجمعية تعمل على تقديم خدمات خيرية وتطوعية متميزة لمجتمع المنطقة.