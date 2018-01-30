جامعة ” الملك سعود ” تفتح باب التقديم ” للماجستير و الدكتوراة “

نايف السالم(صدى):

فتحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، بدايةً من اليوم الثلاثاء، باب التقديم ” للماجستير والدكتوراة ” ببرامج الدراسات العليا، مشيرة إلى أن التقديم متاحاً في عدد من البرامج في إطار خطتها للعام الجامعي 1439/ 1440هـ.

وذلك على أن يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لها فقط، ليستمر لمدة أسبوعين من خلال الرابط الإلكتروني التالى: هنا

كما لفتت ” الدراسات العليا ” لأنه لن يتم استقبال أي تقديم بصورة ورقية في برامج الدراسات العليا، مشترطة ضرورة حصول المتقدم أو المتقدمة على 70 درجة في القدرات العامة للجامعيين، وذلك كي يتاح له الدخول لبوابة التقديم.