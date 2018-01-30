اتباعك لنظام غذائي نباتي يحميك من أمراض القلب

نورة الشهري(صدى):

تهدد أمراض القلب الكثير من الأشخاص، خاصةً من يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم ومرضي السكري، كما تُعد أمراض القلب من أخطر ثلاثة أسباب تؤدي إلى الموت في عصرنا هذا.

مع العلم أن النظام الغذائي الذي يتبعه أي شخص يؤثر بشكل رئيسي على نسبة الكوليسترول في الدم، وخاصة إن كان يحتوي على أطعمة مشبعة بالدهون، مثل الدهون المتحولة التي تتواجد في الأطعمة المصنعة واللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الدهون المشبعة التي تتواجد في المنتجات الحيوانية.

كما أكدت إحدى الدراسات بأن وجبة سريعة واحدة يمكن أن تتسبب في تصلب الشرايين في خلال ساعات من تناولها، وتقلل من قدرتها على الاسترخاء بشكل طبيعي. وأضافت الدراسة إن عودة الشرايين إلى حالتها الطبيعية يتم عبر إتباع نظام غذائي نباتي.

وأثبتت الدراسات أن السمنة والإصابة بالسكري والتدخين لا تسبب أمراض القلب إلا في حالة ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، لذلك نصح الأطباء بمجموعة من الأطعمة التي تساعد على التخفيف من نسبة الكولسترول في الدم وتجنب الإصابة بأمراض القلب.

حيث أن بذورالكتان تساعد على تخفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب وتخفف من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 25%، كما تساعد جذور الشمندر على التخفيض من ضغط الدم، بالإضافة إلي المانجو والأفوكادو وسلطة الكرنب والتي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

وأخيرًا التوابل والبهارات والتي تضاعف نسبة مضادات الأكسدة في الجسم الأمر والذي يساعد على تجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وخطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.