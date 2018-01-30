بالفيديو.. مشادة على الهواء بين كمال عبد القادر ومنيرة المشخص بسبب التجنيس

عادل الحربي(صدى):

حدثت أمس الإثنين، مشادة على الهواء بين الإعلامي كمال عبد القادر، والكاتبة منيرة المشخص، حيث جاءت هذه المشادة على خلفية تجنيس الأجانب والتي ترفضها الأخيرة بشدة.

وقالت ” المشخص ” خلال لقائها ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ” السعودية للسعوديين، وأنا أقول هذا الكلام بناءً على النظام والتركيب السكاني ” .

كما تساءلت ” المشخص ” أيضًا: ” لماذا لم يثار هذا الموضوع الفترة السابقة، وإذا كان ” الشورى ” هو من يطرح هذا الملف، فإنه بذلك يتهم السعوديين بالعنصرية والكراهية “، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مزادات على الداخلية السعودية، فإذا أمرت بتنفيذ هذا القرار ” تجنيس السعوديين ” ، فلن سنقول إلا ” سمعًا وطاعًا “.