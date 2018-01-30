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بالفيديو.. مشادة على الهواء بين كمال عبد القادر ومنيرة المشخص بسبب التجنيس

بالفيديو.. مشادة على الهواء بين كمال عبد القادر ومنيرة المشخص بسبب التجنيس
عادل الحربي(صدى):

حدثت أمس الإثنين، مشادة على الهواء بين الإعلامي كمال عبد القادر، والكاتبة منيرة المشخص، حيث جاءت هذه المشادة على خلفية تجنيس الأجانب والتي ترفضها الأخيرة بشدة.

وقالت ” المشخص ” خلال لقائها ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ” السعودية للسعوديين، وأنا أقول هذا الكلام بناءً على النظام والتركيب السكاني ” .

كما تساءلت ” المشخص ” أيضًا: ” لماذا لم يثار هذا الموضوع الفترة السابقة، وإذا كان ” الشورى ” هو من يطرح هذا الملف، فإنه بذلك يتهم السعوديين بالعنصرية والكراهية “، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مزادات على الداخلية السعودية، فإذا أمرت بتنفيذ هذا القرار ” تجنيس السعوديين ” ، فلن سنقول إلا ” سمعًا وطاعًا “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة

كلام الاخت منيرة واقعى ويحتاج دراسة

[ عدد التعليقات: 15511 ] نشر منذ 29 دقيقة

كلامها منطقي وعقلاني
ايش الفايده من المجنسين ؟ المجنسين واولادهم لا تستفيد منهم الدوله بش حتى السلك العسكري ممنوع يدخلونه . ثم هل نحن ناقصين بطاله حتى نزيدها من ابناء المجنسين
هات لي واحد مجنس عمل شي للبلاد كبناء مستشفى او جامعه كهديه لدوله اللي منحته الجنسيه
ابدا لم يذكر التاريخ ان واحد من المجنسين قدم شي للوطن كهديه برغم انهم جاؤنا فقراء واصبحوا من اصحاب المليارات ويا كثرهم في البلاد
المفروض ان الحكومه تحاسبهم وتسترجع 3/4 اموالهم التي جنوها من السعوديه ومن ثم يتم تسفيرهم لبلادهم

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