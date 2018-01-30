الغذاء والدواء تتفاعل مع مواطن اشتكى من إعلان مخالف

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت هيئة الغذاء والدواء، مع شكوى مواطن، من إعلان مخالف، زعم فيه أحد الأشخاص أن المنتج قادر على علاج كل شيء، ومتوفر في المملكة فقط.

وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، رداً على المواطن: ” جاري التحقق من الإعلان واتخاذ اللازم “.

وزعم أحد الأشخاص في مقطع فيديو بثه على الموقع ذاته، أن المنتج يعالج أي شيء ومضمون بنسبة 100% لمدة 10 سنوات.