الجولة الـ 19 من دوري المحترفين تشتعل بـ 4 مواجهات نارية

نواف السالم(صدى):

تشهد الجولة الـ 19 من دوري المحترفين، اليوم الثلاثاء، 4 مباريات تشعل المنافسة على المسابقة، حيث يلتقي الهلال والرائد، ويواجه الأهلي الشباب، بينما يلتقي النصر التعاون، ويستضيف أحد الاتحاد.

ويدخل الهلال مباراة اليوم، ممنيًا النفس في العودة للانتصارات مرة أخرى، والابتعاد بالصدارة عن الوصيف الأهلي، بينما يسعى الرائد للهروب من شبح الهبوط.

وفي المواجهة الثانية يسعى الاتحاد ونظيره أحد للحصول على الفوز، حيث يسعى احد إلى الابتعاد عن الهبوط، بينما يرغب الاتحاد في مواصلة الانتصارات.

وتشهد مواجهة النصر، والتعاون أهداف مختلفة، حيث يتمنى النصر أن يحتفظ بتواجده في الـ 4 مراكز الأولى من ترتيب الدوري، بينما يحاول التعاون العودة للامجاد مجددًا.

وفي مواجهة نارية أخرى لا بديل للأهلي عن الفوز في لقاء ارائد، حيث يحاول الأهلي الإطاحة بالهلال من الصدارة، واستغلال إمكانية تعادل الزعيم، التي ستتيح له فرصة الصدارة، وفي المقابل يحاول الرائد التقدم للأمام، والهروب من التعادل والهزيمة.