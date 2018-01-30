مقتل 14 جنديا من قوات النخبة وإصابة آخرين في هجوم لتنظيم القاعدة

فهمي محمد(صدى):

تعرض أحد المراكز الأمنية التابعة لقوات النخبة الشبوانية، إلى هجوم مسلح تلاه هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في نقطة أمنية بشرق مدينة عتق في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

ونتج عن الهجوم قتل 14 جنديًا من قوات النخبة وإصابة آخرون، حيث أفاد سكان محليون بأن مسلحين فتحوا النار على نقطة التفتيش بعد أن فجر انتحاري سيارته الملغومة في نقطة التفتيش شمال شرقي عتق عاصمة محافظة شبوة.

وأكد مصدر أمني أنه من المرجح أن المسلحين تابعين إلى تنظيم القاعدة، وقاموا بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الرشاشة وقذائف الهاون على مواقع قريبة من النقطة.