بالصور.. وفد القنصلية الأمريكية بجدة يزور الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

زارت كاتيجا كوري، نائب القنصل العام للشؤون الإعلامية في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة مقر النادي الأهلي، مساء أمس الاثنين، حيث استقبلها رئيس النادي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل وبحضور بعض أعضاء النادي.

وقام وفد القنصلية الأمريكية، خلال الزيارة، بجولة ميدانية على منشآت ومرافق النادي، حيث توقف الوفد عند قاعة الأمير بدر بن فهد ” الملكي سابقًا ” وما تحتويه من السجل الشرفي لبطولات النادي الأهلي، مختتمًا زيارته بحضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.