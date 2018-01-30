ضبط مخالفات لحملات تفتيشية نفذها القسم النسائي لمكتب عمل الخبر

عادل الحربي (صدى):

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها القسم النسائي بمكتب العمل في محافظة الخبر خلال الأسبوعين الماضيين على 255 محلاً في المجمعات التجارية بالمحافظة , عن ضبط 11 مخالفة، وتوجيه إنذارات لعدد من المحلات .

وتلخصت المخالفات المرصودة في توظيف الذكور بالمهن المقصورة على العاملات، وتوظيف عمالة في المهن المقصورة على السعوديين، وعدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل النساء.