عنادا في أمها.. أب يرفض زواج ابنته من شاب حسن والفتاة تلجأ للمحكمة
لجأت فتاة عشرينية إلى القضاء من أجل نقل ولايتها لكي تتمكن من الزواج، وذلك بعدما رفض والدها تزويجها من شخص كفء، ويتحلى بمواصفات حسنة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن رفض والد الفتاة جاء بعدما رأى موافقة شديدة من الأم في أن هذا الشاب يصلح بأن يكون شريك حياة ابنتها، فكان الرفض عناداً للأم، ورغبة في إثارة مشكلة.
وعلى الرغم من محاولات الفتاة العشرينية في إقناع والدها بالموافقة على من تقدم طالباً يدها للزواج، وألا ينتقم من والدتها، إلا أن جميع محاولاتها وللأسف الشديد باءت بالفشل.
وبتشجيع من والدتها لجأت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى عضل ولي ضد والدها، ونقل الولاية إلى القاضي لتزويجها، لتتمكن من الزواج بعد رفض والدها تزويجها من الشخص الذي اختارته بأن يكون زوجاً وسنداً لها.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2726 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنتي و ربنا يوفقك
الوقائع خير من العلاج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس للمتحابين الا الزواج بقي الرضى سيدالاحكام كيف يتم لك شي قبل الطلب اسمه اجمال الطلب الدين المعامله الاستغفار اللجوء الى الله قبل الاقدام الاستخاره ثم مكالمه ولي الامر مثلا يعني ودنا انزال برنامج كامل كيف تحقق مرادك ولا يعترض أحد بالأساليب الرائعه فتصبح في غناه فتبقى الوقايه ومسلم العلاج اسمه إعداد مسبق لما تريده قبل تحقيقه بالأساليب والطرق
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 2 ساعتين
قسم بالله قلبي يعورني
من كذا خبر
بنت عاقة والله
خسرتي رضاء الوالد
لدي إحساس قوي جداً جداً
ان والدك لم يوافق إلا لوجود اسباب
لايريد ان يبوح بها لك
ليس كل م يعلم لابد يباح به
هذا والدك سندك تاج راسك
تجرجرين به اورقة المحاكم
للي يسوى والا ما يسوى ؟؟
وإلا م يشتري ينفرج ؟؟
هذا ابوك كافي كلمة بابا الحين صرتي عاقة له
يعني تحطين ايدك بيد امك
يابوي الا تزوجني بهذا الشاب؟؟
اجل ويش عرفك ع حتى تصرين ع ابوك إلا تتزوجينه
وتنزعين الولايه من ابوك بمعنى الحجر ع ولايته لك
إذا غداً خذيها من عذآب الرحيل كلمة والله
غداً سوف تتزوجين سوف يهينك يدوس بقدميه انتي وامك معاً
يشتمك يغفل بكما الأفاعيل خلاص الحصانة والحمايه
انتي وامك بحكم القضاء ليست لكم حصانة وحماية من ابوك خاصة
عند لجوءك له تتشكين من سوء عشرة زوجك
لن تجدي الحضن الدافئ ابوك يدافع عنك
خلاص الحماية انتي كسرتي شوكته
والزجاج ان تكسر مستحيل يعود
الزجاج إن تكسر مستحيل يعود؟؟
slman[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتنتهي مشاكل الطلاق واثارها تكون بالخلافات على الابناء وكلن يريد رايئه في تزويج البنت ربما امها تريد زوج من اقاربها او جماعتها والاب يريد ايضا لابنته زوج من اقاربه او جماعته فباتي الخلاف الشديد وغير ذلك من المشاكل اللي ماتنتهي بين الطليقين اتجاه ابنائهم وعناد كلن على الاخر برائيه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15511 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقها و يسعدها
رعد ***[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
لااشجعها على ذلك لان الاب سوف ينكسر بتلك الزيجة لوالام معارضة وتزوجت البنت دون رضى الاثنين كان الواقع يداويهم ولكن الاب سوف يموت بحسرته لان الاب ليس له بديل
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 1 ساعة
اهو من حقها الزواج وماسوت حرام كله بالحلال ومحدن يدري بالبيوت بس مدري احسها قويه تعدت ابوها وبيجي يوم وزوجها إلا يحقرها بها الشي لو اخوي
يمكن ايه بس ابوي ؟؟؟
المهم بالتوفيق لها ❤️
رعد ***[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمنى من الخاطب الانتظار لحل المشكلة لكى يكبر بعين الاب لايكون مفرقٍ للجماعة
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اهو من حقها الزواج وماسوت حرام كله بالحلال ومحدن يدري بالبيوت بس مدري احسها قويه تعدت ابوها وبيجي يوم وزوجها إلا يحقرها بها الشي لو اخوي
يمكن ايه بس ابوي ؟؟؟
المهم بالتوفيق لها ❤️
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العقليه حول بعض ؟؟!!
العتيبي[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة
بشروها بالتعاسة في الدنيا والله سوف تجد الاهانة من الزوج واولدها لان من باعت ابوها بهذة الطريقة سوف تلقى ماصنعت والمشكلة القضاءة هو اساس المشكلة جعل الاولاد لايعرفون من ولدهم الا ان يكون دافع للامولا والمصروف ولام هي من تحرض على العقوق ولابتعاد عن الاب انتقام وهذا واقع معايش ومن لايصدق علية بالمحاكم الاسرية وسوف يراء مايشيب لة الراس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15511 ] نشر منذ 1 ساعة
البنت ما عملت خطاء بالعكس الاب هو من اخطاء في حقها انتقاما من الام وهذا تصرف غير مقبول
هي عملت مثل البنت اللي عضلها اخوها من الزواج واضطرت للمحكمه
احيانا الاب او الاخ اصلحهم الله يدفعون البنت الى الذهاب للمحكمه والمفروض انه اذا جاء الرجل المناسب المحترم ان يزوجوه ولا يعملو مشاكل لبنتهم
abu – rakan[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
عذاب الرحيل اوافقك الرأي بنات آخر زمن تشتكي من اللي رباها وصرف عليها لين صارت بغله وتفضل الزوج على الاب
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6495 ] نشر منذ 1 ساعة
زين ما سوت ما قدامها الا القضاء الله يوفقها والله مشكلة كبيرة ان الولي يمنع الحقوق الشرعية عن البنت او الزوجة بس لمجرد انه يعاند فلان وعلان الحمدلله ان القضاء فيه وعي ويعطي الحقوق الشرعية بدون تعقيد زي قبل
مقهور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
لو انكسر الاب لن تستقيم لها الحياة طال الزمن او قصر .
الشاعر[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 1 ساعة
ااااااااااااااااااااااااااه ثم اااااااااااااااااااااااه
جيل غريب عجيب الله يرحم ايام الطيبين
يابنت هذا ابوك ابووووووووووووووك
ما اضن القاضي يقبل بهذا لانها تعتبر مراهقة
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكله ذات شقين
ان كان رفض الاب بسبب عناد الام والعريس ليس عليه غبار وكل واحد يتمناه لابنته -فالاب غلطان لم يقدر ابنته وفوت عليها فرصه قد لاتتكرر-
اما لو كان رفض الاب بسبب يراه في العريس كان من المفروض يوضح ذلك لابنته ويثبت لها انه غير مناسب مه ذكر الأسباب- ويحتوي ابنته
ولكن لو كانت الام تريد فرض رايها واقنعت البنت بالعريس وشجعتها للذهاب للمحكمه نكالا في الاب فالبنت غلطانه-
مقهور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
وعزت جلال الله ما تعمل كذا إلا وحدة ما تخاف الله وبعيدة عنه ونفاخة يتم تعبئتها وتوجيهها بأيدي عابثة .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 1 ساعة
حنا ما نكتب زوجها حلال او حرام
حنا ضد اسلوب البنت كان فيه الف حل وحل عير
جرجرت ابوها للمحاكم وحبيبها واقف بعد معاها وهي تمشط في ابوها يمين شمال
من قاضي لفاضي
الحل توسط اهل الخير توشف المصلحين
مثل إمام المسجد مثل شيخ قبيلتها مثل ومثل
فيه الف طريقة وحل
لكن مثل ما كتب اخوي العتيبي حفظه الله
سوف تشرب من نفس الكأس
غداً ربي يرزقها بنت وهي ترفض تزوجيها
تذهب بنتها المحكمة تجرجر بها عند القاضي والفاضي
العقوق دين سدادهـ
في الدنيا قبل الآخرهـ
وكا تدين تدان
الحربي[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 57 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، بعد رؤية 2030 vision بدأ الوضع ينقلب رأسا على عقب وأعني بذلك الوضع الإجتماعي ؛ فالنساء
بدأن يتمردن على مبادىء وتعاليم ديننا الإسلامي العظيم ✍🏻✍🏻✍🏻 فتارة نجد نساء يتراقصن ويتمايلن في
حفلات غنائية ماجنة وإختلاط محرّم مع الرجال – أشباه الرجال إن صح التعبير وتارة يقمن حفلات أعياد الميلاد
المحرَّمة شرعاً وحفلات طلاق – والعياذ بالله منهن ومن أفعالهن القبيحة 🔥🔥🔥
نجح الكفار ومع بالغ الحزن والأسى في تنفيذ مخططهم الإجرامي بقيادة أمريكا الكافرة الفاجرة عبدة الجنس والأبقار
🐄🐄🐄 بتحرير النساء في (( بلاد الحرمين الشريفين )) من حجاب وعباءة الستر والطهارة والشرف والعفاف ؛
فأصبحن كالبهائم عقولا فارغة وأجسادا رخيصة في متناول الباحثين عن النزوات والشهوات الشيطانية 🔥🔥🔥
خرجن من بيت الحياة الكريمة حيث الستر والطهر و 🌹(( الشرف )) 🌹 وذهبن إلى 🔥حياة الذل والشهوات
الشيطانية والمعاكسات والإبتزاز والتشبه بالرجال 🔥 فكثر الفسق والفجور وحلت بِنَا العواقب الإلهية من كل
حدب وصوب ؛ بينما لازال البحث جاريا ومستمرا عن قوامة الرجال المفقودة 👀👀👀
و في الختام ، تأتينا صحيفة صدى بهذا الخبر الكارثي 😂😂😂 عن فتاة تريد عضل تاج رأسها في هذه الحياة
الدنيا 👑 والدها👑 سبب وجودها بعد الله – عز وجل 🌹
هذا نذير شؤم وسيدمر المجتمع الإسلامي المحافظ عاجلا حيث ستزداد نسبة عقوق الوالدين – والعياذ بالله
وتزداد الجرايم الأسرية وتنتشر الشحناء والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة ؛ بسبب أتباع الشيطان الذين حرَّضوا
النساء وشجعوهن على التمرّد والفسق والفجور والتمرد حتى على أعز من في الوجود (( الوالدين ))؛ فبدأن
يفردن (( عضلاتهن )) 🔥🔥🔥 على والديهن ويطالبن في 🔥🔥🔥 عضل ولي الأمر🔥🔥🔥
قال الله تعالى : (( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)).
مع وافر المحبة .
العالمي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 54 دقيقة
حنا ما نكتب زوجها حلال او حرام
حنا ضد اسلوب البنت كان فيه الف حل وحل عير
جرجرت ابوها للمحاكم وحبيبها واقف بعد معاها وهي تمشط في ابوها يمين شمال
من قاضي لفاضي
الحل توسط اهل الخير توشف المصلحين
مثل إمام المسجد مثل شيخ قبيلتها مثل ومثل
فيه الف طريقة وحل
لكن مثل ما كتب اخوي العتيبي حفظه الله
سوف تشرب من نفس الكأس
غداً ربي يرزقها بنت وهي ترفض تزوجيها
تذهب بنتها المحكمة تجرجر بها عند القاضي والفاضي
العقوق دين سدادهـ
في الدنيا قبل الآخرهـ
وكا تدين تدان
slman[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 54 دقيقة
ابو عمارفتح الله لك بعض الامهات يعلمون بناتهم وابنائهم برفع دعاوي لابائهم في كل قضيه وخلاف وهذا يعبر عن حقد ودنائت امهم تجاه ابوهم فهي لم تشجع بنتها بان تسمع وتاخذ برائي والدها او صبرت لكي تعرف سبب رفض ابوها .
العالمي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 54 دقيقة
ااااااااااااااااااااااااااه ثم اااااااااااااااااااااااه
جيل غريب عجيب الله يرحم ايام الطيبين
يابنت هذا ابوك ابووووووووووووووك
ما اضن القاضي يقبل بهذا لانها تعتبر مراهقة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 53 دقيقة
اعرف بنت قالت ابوي بغين تزوجني فلان
هو يبيني ع سنة الله ورسوله
قال يا بنتي ما يصلح
ويش فيه علمني قال ما نبي فتنه ما يصلح وخلاص
قالت لزوم تعلمني قال يشرب الخمر
قالت عادي كثير يشربون خمر والله الهادي
رفض يوم الا والقاضي يتصل ع ج فلان قال سم
قال معاك القاضي محكمة ان سمحت بغيت تمر ع
خير ويش فيه والله ذهب الشايب
تصورو شاف بنته مع حبيب الغفله السكير
قال القاضي بنت تبي هذا الشخص للزواج
قال يا شيخ سكير قالت البنت مو شغلك بغيته
لو يشرب خمر الليل والنهار؟؟
قال القاضي لبنت عدل بدل قالت م فيه الا هو الا هو يا قاضي
اصدر القاضي حكمه اجل لابد تتزوجه وهي من تتحمل تبعات ذلك ولا ان تذهب للحرام معه
وتم عقد القران في المحكمة دون موافقه ابوها
احياناً بعض البنات لا تقتنع برأي والدها حتى وان ذكرها لك
ترفض
العيوب في الرجل المتقدم للزواج بها
السبب العلاقه فيما بينهما البين من اول وتبادل رسائل الحب والغرام
وانه فارس احلا مها وان والدها معقد الخ
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 48 دقيقة
أبيات صغيرة لكل عاق لوالديه
أبيات صغيرة لكل عاق لوالديه
غذوتك مولوداً وعلتك يافعـاً … .تعلُّ بما أدنـي إليـك وتنهـلُ
إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت … لشكواك إلا ساهـراً أتملمـلُ
كأني أنا المطروق دونك بالذي … طرقتَ به دوني وعيني تهمـلُ
فلما بلغت السن والغاية التـي … إليها مدى ما كنتُ منك أؤمِّـلُ
جعلت جزائي منك جبهاً وغلظةً … كأنك أنـت المنعـم المتفضـلُ
فليتك إذ لم تَرعَ حـق أبوتـي … فعلت كما الجار المجاور يفعلُ
فأوليتني حق الجوار ولم تكـن … عليّ بمال دون مالـك تبخـلُ
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 48 دقيقة
اخوي عابر سبيل اعزك الله
مدري فهمت وش اقصد او لا ما يهمني
البنت تزوجت وخلاص وحنا نطرح الاراء هنا
عن نفسي مستحيل اكسر كلمه ابوي ابد ابد لو اجلس
ولا اتزوج ولا اكسر كلمه اهلي كله باللين والكلام تقبل الحمدلله ماتقبل اوكل امري لله ولا اتعدى ابوي
(اللي مافيها خير لاهلها مافيها خير للناس)
والله الموفق ❤️في الاخير
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 39 دقيقة
صدقت سيدي الكريم
slman
لذا دائماً ننصح لا تتزوج الا امرأة صالحة
من بذرة طيبة
اختر الزوجة الصالحة
التي تخاف لله فيك وتخاف انت الله فيها
لا تتزوج خضرآء الدمن
إياكم وخظراء الدمن
المنظر الحلو في المنبت السيئ
اختار الزوجة ذات المعدن الأصيل الطيب الرفيع
شيخة بنت شيوخ نوماس ترفع بها رأسك
ولا تنزل خشمك التراب
وتعطيك نسل دشير ورخوم
لا تتزوج من من بعض العروق الخايسة
التي مذهبها واسع لا تحلل ولا تحرم
لا تتزوجها ابد والله
هذا زواج نسب وليس للعب وهزل
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 22 دقيقة
اختنا المحترمة
بنت النور 🌹 حفظك الله ورعاك
لطفاً كنت انتظر عن كثب
إيضاح موقفك اكثر وتضح لي جلياً
بارك الله فيك من اخت ❤️
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 9 دقائق
والله بدون نفاق
عندي اب فقط
امي ماتت رحمها الله
هذاي ابوي دنيتي اقبل ادينه ورجلينه ان لاقيته يمشي بالطريق او المنزل
احبه ع شان يكون عني راضي بس ودي يكون راضي
يقول لي الله يوفقك الله يسعدك يآهـ
اخرج من بيته وعيوني تدمع
من الفرحه ابوي راضي عني ابوي راضي عني
م حلاها من دنيا وفرح وخاتمة طيبة
يوم الاقي ابوي يدعي لي ولا يدعي ع او يشيح بوجهه ويعرض ويصد عني
تشيق بي الدنيا والله بما رحبت تسود في وجهي والله
كيف انام كيف اكل واشرب وابوي غير راضي عني
ايوب انت دنياي بدونك والله انا صفر ولا شيئ