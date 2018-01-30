إزالة ملوثات بصرية وهياكل بشوارع ” غرب الدمام “
قامت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الرقابة، صباح اليوم الثلاثاء، برفع جميع الملوثات البصرية والهياكل من الطرقات والشوارع نظراً لمضايقتها للمارة.
وأوضحت ” البلدية ” عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الملوثات تستخدم الطرقات والساحات بما يتعارض مع أنظمة وتعليمات البلدية.
جلابص[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
كل اللي في أمانات المدن قراشيع ودك ترميهم وتجيب غيرهم ناس يخافون الله.
الآن يلقطون “الملوثات البصرية” و يتركون ضاحية الملك فهد تسبح في مستنقعات آسنة.