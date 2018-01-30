إزالة ملوثات بصرية وهياكل بشوارع ” غرب الدمام “

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الرقابة، صباح اليوم الثلاثاء، برفع جميع الملوثات البصرية والهياكل من الطرقات والشوارع نظراً لمضايقتها للمارة.

وأوضحت ” البلدية ” عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الملوثات تستخدم الطرقات والساحات بما يتعارض مع أنظمة وتعليمات البلدية.