السلطات التركية توقف 11 طبيبا لانتقادهم التدخل في عفرين

أنقرة(صدى):

أوقفت السلطات التركية، ثمانية مسؤولين في المجلس المركزي لنقابة الأطباء؛ لانتقاد النقابة العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي على منطقة عفرين شمال سوريا.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن تم إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة أعضاء آخرين، بالإضافة إلى القبض على الداعية ” ألب أرسلان كويتول ” وعشرين من أتباعه، لنفس السبب.

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال التركي، عن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف أكراد عفرين إلى 649 شخصاً، منذ بدء العمليات العسكرية على المنطقة.