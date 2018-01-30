الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا على جبل ” أضيق ” ويقتل العشرات

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، في التصدي لهجوم حوثي على جبل أضيق في محور البقع بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل 30 عنصراً إرهابياً من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة قبالة جبل أضيق، خلال هجوم عسكري لها.

ويستمر الجيش اليمني، في معاركه ضد مليشيا الحوثي الإرهابية لتحرير اليمن، حيث شهدت عدة جبهات في مدينة تعز معاركاً عنيفة، إضافة إلى الجبهة الشرقية والشمالية والغربية.

كما لقى 14 مسلحاً حوثياً، مصرعهم خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الوطني اليمني في عصيفرة والزنوج ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمال المدينة.