” الأمانة العامة ” تنظم حملة برفحاء للتوعية بـ ” نبراس “

نايف السالم(صدى):

تنظم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جمعية ملاذ الأسرية، بالحدود الشمالية بمحافظة ” رفحاء ” الحملة التوعوية للمشروع الوطني ” نبراس ” .

ووضحت الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الحملة جاءت في إطار برنامج الأسرة والطفل بمحافظة ” رفحاء ” ، وبأنه سيعقد يوم الأثنين الموافق 19/5/ 1439هـ، بمقر قاعة الإدارة النسائية لتحفيظ القرآن الكريم ” كرام ” .