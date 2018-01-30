خطة توطين متكاملة لتأنيث قطاع ” المطاعم والفنادق “

عادل الحربي(صدى):

ناقش المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف، خطة توطين متكاملة لتأنيث قطاع التغذية ” المطاعم والفنادق ” ، باحثًا مستجدات الحلول والتحديات التي تواجه القطاع؛ لتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة.

وأكد المجلس خلال اجتماع لفريق مبادرة تأنيث قطاع التغذية ” المطاعم والفنادق ” ، أنه سيتم تنفيذ الخطة بشكل تدريجي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مستعرضًا التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المرأة في القطاع والحلول المقترحة لمناقشتها.

وأوضح أنه يتم التنسيق لعقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة تجمع ملاك المطاعم لمناقشة آلية العمل والمحفزات من اجل تأنيث قطاع التغذية لديهم، إلى جانب تقييم تجربة الزيارات الميدانية، التي شملت 16 مطعمًا متضمنة مطاعم الفنادق.

يُذكر أن هذه المبادرة تم إطلاقها من قبل المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف برئاسة سمو الأميرة نورة بنت محمد، حرم أمير منطقة الرياض، وتأتي ضمن 7 مبادرات طرحها المجلس؛ لتمكين المرأة في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها في العملية التنموية.