بالفيديو.. شاب يعرض نفسه للزواج علنا داخل عربة مترو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مهاجر يعرض نفسه للزواج بطريقة علنية داخل عربة مترو في نيويورك مبررا ذلك برغبته في الحصول على إقامة في الولايات المتحدة.
ولجأ الشاب إلى تسويق نفسه بطريقة طريفة مؤكدا أنه سيكون زوجا جيدا، يجيد الطبخ، وأنه لا يريد من زوجته نقودا بل إنه سيعمل ويعطيها نقودا، هو فقط يحب أمريكا ويريد البقاء بها.
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 1 ساعة
ايييه على خير
رعد ***[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيك على نيتك
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3533 ] نشر منذ 1 ساعة
الموضوع بسيط جداً جداً يا عمو
بدون دعايه واعلام
اعلن اعتناقك الديانة النصرانية او اليهودية
وشوف كيف تنزل ع عروض الزيجات والعمل من كل مكان
في سبيل تخسر دينك وآخرتك
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6495 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههه سبحان موزع العقول
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 51 دقيقة
عبارة أعجبتني الإسلام بك وبدونك سينتصر أما أنت فبدون الإسلام ستضيع وتخسر أحمد ديدات رحمه الله.