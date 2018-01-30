بالفيديو.. شاب يعرض نفسه للزواج علنا داخل عربة مترو

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مهاجر يعرض نفسه للزواج بطريقة علنية داخل عربة مترو في نيويورك مبررا ذلك برغبته في الحصول على إقامة في الولايات المتحدة.

ولجأ الشاب إلى تسويق نفسه بطريقة طريفة مؤكدا أنه سيكون زوجا جيدا، يجيد الطبخ، وأنه لا يريد من زوجته نقودا بل إنه سيعمل ويعطيها نقودا، هو فقط يحب أمريكا ويريد البقاء بها.

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