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صفقات الهلال والأهلي تحصر منافسة الدوري بينهما

صفقات الهلال والأهلي تحصر منافسة الدوري بينهما
نواف السالم(صدى):

دعم كلا من الهلال والأهلي صفوفهما خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعدد من الأسماء المميزة، حيث تعاقد الأهلي مع كل من: المصري مؤمن زكريا، والتونسي محمد أمين بن عمر، والأسترالي مارك ميليغان، بينما تعاقد الزعيم مع النجم المغربي المتألق أشرف بن شرقي، و الأرجنتيني إيزيكويل سيروتي.

وفي هذا الصدد قال الناقدان الرياضيان جمال عارف، والدكتور وحيد البغدادي، إن صفقات الهلال والأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوية مميزة.
وأشار ” عارف ” إلى أن الجولتين القادمتين في دوري المحترفين، ستحدد من سيكون المنافس على الدوري، في ظل اشتعال المنافسة بين الهلال والأهلي.
وفي السياق ذاته قال ” بغدادي ” ، إن صفقات الهلال والاهلي ستحصر المنافسة على الدوري بينهما.

 


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