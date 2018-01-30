استشهاد قائدين بالجيش اليمني في العريش
أكدت مصادر يمنية، استشهاد قائد القطاع الشرقي القيادي وهاج عادل بكيلي، في مدينة العريش إثر اشتباكات مستمرة، بين الجيش الوطني ومليشيا المجلس الانتقالي.
كما أشارت، إلى استشهاد قائد معسكر سبعة أكتوبر، محمد الناخبي، في جولة العريش.
وفي سياق آخر، انقطع التيار الكهربائي عن مدينة لحج؛ نتيجة تعرض خطوط الكهرباء للإتلاف في جعوله، جراء القصف الهستيري المستمر على المنطقة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3534 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم
بصراحة انا غير مصدق
ويش اللي صاير
ويصير ؟؟؟؟
بدل تخلصون ع كلاب حوثيين ايران
جاين تسفكون دماء بعض
وتقطعون رقاب بعضكم البعض
وتوجهون سلاحكم ع بعضكم البعض
يا لها من فتنه تفرح العدو
وتحزن الصديق والقريب