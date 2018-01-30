  • الثلاثاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء المجالس المحلية بجازان

وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء المجالس المحلية بجازان

وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء المجالس المحلية بجازان
تركي السالم(صدى):

وافق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمنطقة جازان من الأهالي لمدة 4 سنوات قادمة، بواقع سبعة أعضاء للمحافظات ( أ )، وخمسة للمحافظات ( ب ) .

وقال المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن المجالس المحلية تهدف إلى تنمية وتطوير المحافظات بمنطقة جازان، مشيرًا إلى أن التشكيلات الجديدة شملت 16 محافظة بالمنطقة على النحو التالي:

-محافظة صامطة
1- عبده طاهر احمد مجربي.
2- عسكر محمد عبدالله اليامي.
3- احمد يحيى محمد عطيف.
4-علي احمد علي الحارثي.
5- احمد حسين احمد مساوى.
6-عبدالله عمر احمد مدخلي.
7-يحيى حسن مساوى ابو عقيل.
-محافظة صبيا
1- ابراهيم يحيى احمد جدع.
2- عبدالله اسماعيل محمد.
3-احمد محمد احمد صنبع
4-موسى حسن علي معبر.
5-ابراهيم علي محمد الذروي.
6-ابراهيم غالب ابراهيم نمازي.
7-احمد ناصر احمد معافا
-محافظة الدرب
1-علي عرار عيسى غروي.
2-عامر احمد محمد العصادة.
3-ناصر يحيى احمد جحلان.
4-علي ابراهيم محمد أل حمود.
5-احمد محمد علي ال صعب.
6-احمد محمد عمر قصادي.
7-ابراهيم يحيى علي قاسم.
-محافظة بيش
1-الياس محمد حمود حكمي.
2-يحيى مروعي يحيى هملان.
3-محمد علي احمد النعمي.
4-عيسى يحيى عزالدين بحري.
5-اسماعيل علي محمد زين الدين.
6-علي محمد أحمد ابو عقيل.
7-عبده عبدالله علي شامي.
-محافظة أبو عريش
1- محمد صالح محمد باجنيد.
2- ابراهيم حسين يحيى المحزري.
3- محمود علي حسن الاقصم.
4- حسين احمد يحيى الأمير.
5- محمد علي محمد المسلمي.
6- محمد عبده احمد الحربي.
7- محمد ناصر علي آل قاسم.
– محافظة العيدابي
1- علي جبر يحيى الغزواني.
2- سليمان حسن زاهر الغزواني.
3- علي حسن مفرح غزواني.
4- علي مفرح سلمان غزواني.
5- محمد سلمان محمد غزواني.
-محافظة فيفا
1-يحيى حسن اسعد الفيفي.
2-جبر يحيى سليمان الفيفي.
3- علي احمد زيدان الفيفي.
4- يحيى احمد يحيى الفيفي.
5-ماجد قاسم يزيد الفيفي.
– محافظة هروب
1- علي محمد مطلمس مجهلي.
2- احمد محمد حسن مشيخي.
3- محمد ناجع جبار صهلولي.
4- علي جابر يحيى العزي.
5- حسن جابر يحيى هروبي.
– محافظة الطوال
1- محمد علوي عبده حمدي.
2- منصور حسن علي عريبي.
3- محمد ابراهيم عبدالله حمدي.
4- محمد عبدالله احمد ناشب.
5- علي يحيى يعقوب حمدي.
– محافظة العارضة
1- علي منصور ناصر معشي.
2- يحيى جبران كباس القيسي.
3- عبدالله علي مفرح سحاري.
4- عبدالله يحيى علي جابري.
5- طه سليمان العبدالله البشري.
-محافظة ضمد
1- عيسى ابراهيم محمد مصلح.
2- علي احمد حسين النعمان.
3- حسن علي محمد الحازمي.
4- احمد جابر حسن مطهري.
5-عبدالرحمن عيل حمد عريشي
-محافظة الدائر
1- جبران حسن جبران المالكي.
2- يحيى فرحان حسن المالكي.
3- حسن احمد يحيى المالكي.
4- عبدالرحمن مفزع يحيى الحريصي.
5-موسى محمد مسعود الخالدي.
-محافظة احد المسارحة
1-عمر محمد عمر جربوع.
2-حسين محمد احمد فقيهي.
3- مساوى احمد يحيى حكمي.
4-عبدالله شويعر موسى السويدي.
5-علي عبدالله علي حكمي.
-محافظة الحرث
1-يحيى احمد يحيى مجرشي.
2-عبدالله محمد محمد هزازي.
3-احمد علي احمد شراحيلي.
4-يحيى علي محمد مجرشي.
5-عبدالرحمن حسن حسن كعبي.
– محافظة فرسان
1- عبدالله محمد عبدالله نسيب.
2- محمد أحمد محمد قنوي.
3- سامي ابرهيم عمر المشرعي.
4- عادل عبدالله سلطان العلواني.
5- محمد عيسى احمد عقيلي.
– محافظة الريث
1- علي جابر محمد النجادي.
2- مشعوي يحيى علي الريثي.
3- مفرح مداهي محمد الريثي.
4- سودان يحيى جابر الريثي.
5- موسى علي يحيى النجادي.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *