وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء المجالس المحلية بجازان

تركي السالم(صدى):

وافق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمنطقة جازان من الأهالي لمدة 4 سنوات قادمة، بواقع سبعة أعضاء للمحافظات ( أ )، وخمسة للمحافظات ( ب ) .

وقال المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن المجالس المحلية تهدف إلى تنمية وتطوير المحافظات بمنطقة جازان، مشيرًا إلى أن التشكيلات الجديدة شملت 16 محافظة بالمنطقة على النحو التالي:

-محافظة صامطة

1- عبده طاهر احمد مجربي.

2- عسكر محمد عبدالله اليامي.

3- احمد يحيى محمد عطيف.

4-علي احمد علي الحارثي.

5- احمد حسين احمد مساوى.

6-عبدالله عمر احمد مدخلي.

7-يحيى حسن مساوى ابو عقيل.

-محافظة صبيا

1- ابراهيم يحيى احمد جدع.

2- عبدالله اسماعيل محمد.

3-احمد محمد احمد صنبع

4-موسى حسن علي معبر.

5-ابراهيم علي محمد الذروي.

6-ابراهيم غالب ابراهيم نمازي.

7-احمد ناصر احمد معافا

-محافظة الدرب

1-علي عرار عيسى غروي.

2-عامر احمد محمد العصادة.

3-ناصر يحيى احمد جحلان.

4-علي ابراهيم محمد أل حمود.

5-احمد محمد علي ال صعب.

6-احمد محمد عمر قصادي.

7-ابراهيم يحيى علي قاسم.

-محافظة بيش

1-الياس محمد حمود حكمي.

2-يحيى مروعي يحيى هملان.

3-محمد علي احمد النعمي.

4-عيسى يحيى عزالدين بحري.

5-اسماعيل علي محمد زين الدين.

6-علي محمد أحمد ابو عقيل.

7-عبده عبدالله علي شامي.

-محافظة أبو عريش

1- محمد صالح محمد باجنيد.

2- ابراهيم حسين يحيى المحزري.

3- محمود علي حسن الاقصم.

4- حسين احمد يحيى الأمير.

5- محمد علي محمد المسلمي.

6- محمد عبده احمد الحربي.

7- محمد ناصر علي آل قاسم.

– محافظة العيدابي

1- علي جبر يحيى الغزواني.

2- سليمان حسن زاهر الغزواني.

3- علي حسن مفرح غزواني.

4- علي مفرح سلمان غزواني.

5- محمد سلمان محمد غزواني.

-محافظة فيفا

1-يحيى حسن اسعد الفيفي.

2-جبر يحيى سليمان الفيفي.

3- علي احمد زيدان الفيفي.

4- يحيى احمد يحيى الفيفي.

5-ماجد قاسم يزيد الفيفي.

– محافظة هروب

1- علي محمد مطلمس مجهلي.

2- احمد محمد حسن مشيخي.

3- محمد ناجع جبار صهلولي.

4- علي جابر يحيى العزي.

5- حسن جابر يحيى هروبي.

– محافظة الطوال

1- محمد علوي عبده حمدي.

2- منصور حسن علي عريبي.

3- محمد ابراهيم عبدالله حمدي.

4- محمد عبدالله احمد ناشب.

5- علي يحيى يعقوب حمدي.

– محافظة العارضة

1- علي منصور ناصر معشي.

2- يحيى جبران كباس القيسي.

3- عبدالله علي مفرح سحاري.

4- عبدالله يحيى علي جابري.

5- طه سليمان العبدالله البشري.

-محافظة ضمد

1- عيسى ابراهيم محمد مصلح.

2- علي احمد حسين النعمان.

3- حسن علي محمد الحازمي.

4- احمد جابر حسن مطهري.

5-عبدالرحمن عيل حمد عريشي

-محافظة الدائر

1- جبران حسن جبران المالكي.

2- يحيى فرحان حسن المالكي.

3- حسن احمد يحيى المالكي.

4- عبدالرحمن مفزع يحيى الحريصي.

5-موسى محمد مسعود الخالدي.

-محافظة احد المسارحة

1-عمر محمد عمر جربوع.

2-حسين محمد احمد فقيهي.

3- مساوى احمد يحيى حكمي.

4-عبدالله شويعر موسى السويدي.

5-علي عبدالله علي حكمي.

-محافظة الحرث

1-يحيى احمد يحيى مجرشي.

2-عبدالله محمد محمد هزازي.

3-احمد علي احمد شراحيلي.

4-يحيى علي محمد مجرشي.

5-عبدالرحمن حسن حسن كعبي.

– محافظة فرسان

1- عبدالله محمد عبدالله نسيب.

2- محمد أحمد محمد قنوي.

3- سامي ابرهيم عمر المشرعي.

4- عادل عبدالله سلطان العلواني.

5- محمد عيسى احمد عقيلي.

– محافظة الريث

1- علي جابر محمد النجادي.

2- مشعوي يحيى علي الريثي.

3- مفرح مداهي محمد الريثي.

4- سودان يحيى جابر الريثي.

5- موسى علي يحيى النجادي.