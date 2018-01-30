وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء المجالس المحلية بجازان
وافق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمنطقة جازان من الأهالي لمدة 4 سنوات قادمة، بواقع سبعة أعضاء للمحافظات ( أ )، وخمسة للمحافظات ( ب ) .
وقال المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن المجالس المحلية تهدف إلى تنمية وتطوير المحافظات بمنطقة جازان، مشيرًا إلى أن التشكيلات الجديدة شملت 16 محافظة بالمنطقة على النحو التالي:
-محافظة صامطة
1- عبده طاهر احمد مجربي.
2- عسكر محمد عبدالله اليامي.
3- احمد يحيى محمد عطيف.
4-علي احمد علي الحارثي.
5- احمد حسين احمد مساوى.
6-عبدالله عمر احمد مدخلي.
7-يحيى حسن مساوى ابو عقيل.
-محافظة صبيا
1- ابراهيم يحيى احمد جدع.
2- عبدالله اسماعيل محمد.
3-احمد محمد احمد صنبع
4-موسى حسن علي معبر.
5-ابراهيم علي محمد الذروي.
6-ابراهيم غالب ابراهيم نمازي.
7-احمد ناصر احمد معافا
-محافظة الدرب
1-علي عرار عيسى غروي.
2-عامر احمد محمد العصادة.
3-ناصر يحيى احمد جحلان.
4-علي ابراهيم محمد أل حمود.
5-احمد محمد علي ال صعب.
6-احمد محمد عمر قصادي.
7-ابراهيم يحيى علي قاسم.
-محافظة بيش
1-الياس محمد حمود حكمي.
2-يحيى مروعي يحيى هملان.
3-محمد علي احمد النعمي.
4-عيسى يحيى عزالدين بحري.
5-اسماعيل علي محمد زين الدين.
6-علي محمد أحمد ابو عقيل.
7-عبده عبدالله علي شامي.
-محافظة أبو عريش
1- محمد صالح محمد باجنيد.
2- ابراهيم حسين يحيى المحزري.
3- محمود علي حسن الاقصم.
4- حسين احمد يحيى الأمير.
5- محمد علي محمد المسلمي.
6- محمد عبده احمد الحربي.
7- محمد ناصر علي آل قاسم.
– محافظة العيدابي
1- علي جبر يحيى الغزواني.
2- سليمان حسن زاهر الغزواني.
3- علي حسن مفرح غزواني.
4- علي مفرح سلمان غزواني.
5- محمد سلمان محمد غزواني.
-محافظة فيفا
1-يحيى حسن اسعد الفيفي.
2-جبر يحيى سليمان الفيفي.
3- علي احمد زيدان الفيفي.
4- يحيى احمد يحيى الفيفي.
5-ماجد قاسم يزيد الفيفي.
– محافظة هروب
1- علي محمد مطلمس مجهلي.
2- احمد محمد حسن مشيخي.
3- محمد ناجع جبار صهلولي.
4- علي جابر يحيى العزي.
5- حسن جابر يحيى هروبي.
– محافظة الطوال
1- محمد علوي عبده حمدي.
2- منصور حسن علي عريبي.
3- محمد ابراهيم عبدالله حمدي.
4- محمد عبدالله احمد ناشب.
5- علي يحيى يعقوب حمدي.
– محافظة العارضة
1- علي منصور ناصر معشي.
2- يحيى جبران كباس القيسي.
3- عبدالله علي مفرح سحاري.
4- عبدالله يحيى علي جابري.
5- طه سليمان العبدالله البشري.
-محافظة ضمد
1- عيسى ابراهيم محمد مصلح.
2- علي احمد حسين النعمان.
3- حسن علي محمد الحازمي.
4- احمد جابر حسن مطهري.
5-عبدالرحمن عيل حمد عريشي
-محافظة الدائر
1- جبران حسن جبران المالكي.
2- يحيى فرحان حسن المالكي.
3- حسن احمد يحيى المالكي.
4- عبدالرحمن مفزع يحيى الحريصي.
5-موسى محمد مسعود الخالدي.
-محافظة احد المسارحة
1-عمر محمد عمر جربوع.
2-حسين محمد احمد فقيهي.
3- مساوى احمد يحيى حكمي.
4-عبدالله شويعر موسى السويدي.
5-علي عبدالله علي حكمي.
-محافظة الحرث
1-يحيى احمد يحيى مجرشي.
2-عبدالله محمد محمد هزازي.
3-احمد علي احمد شراحيلي.
4-يحيى علي محمد مجرشي.
5-عبدالرحمن حسن حسن كعبي.
– محافظة فرسان
1- عبدالله محمد عبدالله نسيب.
2- محمد أحمد محمد قنوي.
3- سامي ابرهيم عمر المشرعي.
4- عادل عبدالله سلطان العلواني.
5- محمد عيسى احمد عقيلي.
– محافظة الريث
1- علي جابر محمد النجادي.
2- مشعوي يحيى علي الريثي.
3- مفرح مداهي محمد الريثي.
4- سودان يحيى جابر الريثي.
5- موسى علي يحيى النجادي.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3534 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله يا سيدي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز المعظم