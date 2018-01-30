جالاكسي إس 9 ينافس أنيموجي بملصقات ” ثري دي “

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق أحدث هواتفها الرائدة ” غالاكسي إس 9 ” و” إس 9 بلس ” ، وذلك خلال حدثها Samsung Unpacked الذي سيُعقد في 25 فبراير، قبل يوم واحد فقط من انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018، حيث أرسلت الشركة الدعوات إلى الصحافة منذ عدة أيام.

حيث أكدت سامسونج علي إضافة ميزات جديدة للكاميرا مثل وضعية تصوير جديدة والملصقات ثلاثية الأبعاد، والتي تبدو للوهلة الأولى المنافس المباشر لميزة أنيموجي لدى أبل، ولكنها قد تكون مشابهة لميزة ملصقات جوجل للواقع الافتراضي المتوفرة على هواتف بيكسل، في حين تسمح وضعية التصوير الجديدة المسماة Tag Shot بوضع علامات على الصور باستخدام بيانات الموقع ومعلومات الطقس.

وكشفت سامسونج أيضا عن بعض التقنيات التي يُرجح وجودها في الهواتف الجديدة، مثل تقنية الماسح الضوئي الذكي والملصقات ثلاثية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع وضع جديد للكاميرا يدعى Tag Shot.

كما وضحت سامسونج هذه الميزات الجديدة ستظهر لأول مرة في هواتف ” غالاكسي إس 9 “.

مع العلم أن تقنية المسح الذكي تُعد هي المنافس المباشر لتقنية أبل ” فيس آي دي ” ، و التي تجمع ما بين تقنية قارئ قزحية العين من سامسونج مع تقنية التعرف على الوجه، ما يحسن بشكل كبير دقة وأمان عملية المسح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وذلك بعد أن كانت الإضاءة إحدى نقاط الضعف في ميزة فك قفل الجهاز بواسطة الوجه ضمن هواتف ” إس 8 ” و ” نوت 8″.