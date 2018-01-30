للمرة الثانية.. إيرانية تخلع حجابها وسط طهران

طهران(صدى):

أوضحت مصادر إيرانية، أن هناك فتاة تبلغ 22 عاماً من العمر، خلعت حجابها وسط العاصمة طهران، وذلك أمس الإثنين.

وقامت الشابة بالتلويح بحجابها على عصا للاحتجاج، مطالبة بالحرية في ارتداء الملابس، في واقعة هيا لثانية من نوعها في أقل من شهر بإيران.

وأشادت ناشطات إيرانيات بتصرف الفتاة الشجاع، مشددين على أن الثورة ضد غطاء الرأس مستمر.

يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد أفرجت عن فتاة إيرانية صاحبة واقعة خلع الحجاب في 28 ديسمبر الماضي، وذلك الأحد الماضي.