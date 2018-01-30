السجائر الإلكترونية تسبب السرطان بنسبة أكبر من العادية

نيويورك(صدى):

يظن الكثيرون أن تدخين السجائر الإلكترونية، أقل خطراً على الصحة من تدخين السجائر العادية، إلا أن باحثين في جامعة نيويورك أثبتوا عكس ذلك.

وأظهرت نتائج دراسة أجراها الباحثون في كلية الطب، أن دخان السجائر الإلكترونية يضر بالحمض النووي ويمنع الشفرة الوراثية من إصلاح نفسها، بالإضافة إلى أنها قد تتسبب في سرطان الرئة والمثانة وأمراض القلب، بنسبة أكبر بكثير من تدخين السجائر العادية.

وقال الباحثون، إنه تم غجراء الدراسة على الطفرات في الحمض النووي والرئة وخلايا القلب عند حيوانات تعرضت للسجائر الإلكترونية لمدة تعادل 10 سنوات، ما يعني أن هذه الأمراض قد تظهر بعد هذه المدة.