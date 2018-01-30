جوجل يوفر طريقة جديدة لقياس سرعة الإنترنت بسهولة

أماني الغامدي(صدى):

تعددت الطرق لقياس سرعة الإنترنت، منها التقليدي ومنها الحديث، حتى استطاع متصفح جوجل توفير طريقة مميزة لاختبار سرعة الإنترنت، وذلك من خلال صفحة جوجل الرئيسية.

مع العلم أن عند قياس سرعة اتصال الإنترنت يجب التأكد من أمرين أساسين وهما، التحقق من الاتصال الآمن بالإنترنت حتى يتمكن المستخدم من قياس سرعة الإنترنت.

كما أنه من الضروري إجراء اختبار سرعة وذلك عن طريق، التوجه إلى صفحة جوجل الرئيسية، و البحث عن اختبار السرعة عن طريق كتابة Google’s own speed test في خانة البحث، ثم اختر Google Fiber Speed Test، بعدها تستطيع اختبار سرعة اتصالك بالإنترنت عن طريق الضغط على أيقونة قياس السرعة.