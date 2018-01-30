المواصفات تنظم الندوة الافتتاحية لمشروع المواءمة بمشاركة أكثر من 32 مؤسسة

عادل الحربي(صدى):

نظمت هيئة المواصفات، اليوم الثلاثاء، الندوة الافتتاحية لمشروع المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية المملكة 2030، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أنها تقوم بتنظيم الندوة الافتتاحية للمشروع؛ مشيرةً إلى أن ذلك يتم ” بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة من أكثر من 32 جهة حكومية وخاصة في قطاعات العمل المختلفة ” .