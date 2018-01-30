” العدل ” توضح المرافق العدلية التي باشرت عملها اليوم

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أولى المرافق العدلية التي باشرت العمل لهذا اليوم.

وبدأت محكمة التنفيذ بالرياض عملها اليوم بدءً من الساعة 6.37 صباحًا، أما محكمة محافظة القلوة فقد باشرت عملها من الساعة 7.4 صباحًا.

فيما استهلت محكمة الأحوال الشخصية بالطائف، بالعمل بعدها بعشر دقائق في الساعة 7.10 صباحًا، أما بالنسبة لمحكمة محافظة القريات فكان أول ساعات العمل الخاصة بها من الساعة 7.12 صباحًا.

أما بالنسبة لمحكمة التنفيذ بـ ” جدة ” ، فبدأت في نفس الوقت الذي عملت فيه محكمة محافظة القريات.