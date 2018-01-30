طالبة تتوصل لطريقة تفك زحام الصلوات في الحرم المكي.. والسيديس يعلق

نايف السالم(صدى):

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببحث علمي قدمته الطالبة راما بنت محمد المعيوف، والذي يختص بمنع الزحام المصاحب للصلوات المفروضة في الحرم المكي.

ويقوم الابتكار على استخدام ألوان إضاءة للتخفيف من الزحام عند وقت الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرّمة، وحل مشكلة ازدياد أعداد الطائفين في المسجد الحرام، خاصة في أوقات الذروة كموسمَي رمضان والحج؛ الأمر الذي يعوّق حركة الطائفين، ويضطر المصلين معه إلى الخروج للأدوار الأخرى من المسجد.

وأكد ” السديس ” أن بحث الطالبة سيظل محل اهتمامه، ومصدر فخرٍ بالمبدعين والمبدعات من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.