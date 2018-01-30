سعودي وكويتي يرتكبا جريمة بحق الكويت ويعطلان انتاج الآبار النفطية

نايف السالم(صدى):

ارتكبا سعودي وكويتي جريمة في حق الدولة في الكويت، تمس قطاعًا حيويًا من قطاعات الدولة، حيث عطلا انتاج آبار نفطية لأيام.

وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، مؤكدين انهما قاما بسرقة الكابلات الكهربائية وقطع السياج الحديدي الخاص بمواقع إحدى الشركات النفطية مستغلين غياب كاميرات المراقبة.

وأوضحت التحريات أن المخربين استخدما مقصًا حديديًا في قطع السياج المحيط بالآبار، وتمكنا من قص الكابلات الكهربائية الموصلة بالآبار؛ لبيعها في سكراب أمغرة.

ونتج عن هذا الفعل المخرب تعطل انتاج بئر بحرة لمدة ثلاثة أيام، مسجله خسائر مادية قدرت بـ46 ألف دينار، وتم إحالة القضية الحساسة إلى النيابة العامة التي أحالتهم إلى القضاء للنظر فيها.