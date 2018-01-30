أمريكا تصدر قائمة عقوبات ” ذوي النفوذ ” المقربين من الكرملين

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قائمة من العقوبات لعقاب روسيا، تتضمن رجال أعمال مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتضمنت القائمة مدير أكبر بنكين في روسيا، ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.

وتأتي هذه القائمة ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها، لتصبح قانونًا في أغسطس الماضي، ولكن هذه القائمة لا تعني فرض عقوبات عليهم بل تشير إلى إمكانية فرض عقوبات عليهم.