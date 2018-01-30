بعد غياب طويل.. ظهور الرئيس الإماراتي في عزاء والدته

أبو ظبي(صدى):

ظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، بعد غياب دام طويلاً، وذلك خلال تلقيه العزاء في وفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان في قصر البطين.

حيث استقبل الرئيس وأسرة آل نهيان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك ممثل الحاكم في منطقة العين الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

كما تواجد خلال الاستقبال الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.

وكان قد تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وممثل الحاكم في منطقة العين، العزاء من حكام الإمارات والشيوخ وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة لعدد من المواطنين، وذلك بقصر المشرف بأبوظبي.

يذكر أن الظهور الأخير للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كان خلال استقباله لحكام الإمارات و المهنئين بالعيد، وذلك بعد الغياب الملحوظ للرئيس الفترة الماضية نظراً لرحلة مرضه التي دامت لمدة ثلاث سنوات.