الهيئة الملكية بينبع تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف لدى عدد من الشركات

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، عن عدد من مقاعد التدريب الشاغرة، المنتهية بالتوظيف.

وقالت إن التدريب سيكون لدى عدد من الشركات الوطنية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي.

ومن المقرر أن يبدأ موعد التقديم اليوم الثلاثاء، حتى غدًا الأربعاء من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

وجاء العنوان كالتالي:

ينبع الصناعية – شارع الأمير سلطان – مركز خدمة المجتمع – مبنى2 – الدور الأول غرفة _ 13 – F2 )