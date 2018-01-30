” العجلان ” يوضح إيجابيات تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية

حمود العنزي (صدى):

ثمن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي عبدالله العجلان، قرار الهيئة العامة للاستثمار بتقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية إلى أقل من يوم.

وأكد ” العجلان ” أن هذا التوجه يساعد في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد محفزًا للشركات الوطنية والأجنبية، ويواكب توجهات وأهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، كما يلبي تطلعات قطاع الاعمال ويعزز دوره.

وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني الذي يسعى إلى تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، يستهدف تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 70 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2020.

وكانت الهيئة أعلنت فيما سبق تقليص إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى 3 ساعات و59 دقيقة، من خلال 3 محاور رئيسية تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.